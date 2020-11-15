Тело Владимира Шаинского покоится без креста и памятника

Легендарный автор музыкальных композиций умер в декабре 2017 года, но родственники до сих пор не привели его могилу в надлежащий вид. Владимир Шаинский покоится на кладбище как никому не известный и всеми забытый человек. прочитано 371 раз Знаменитый композитор предан земле на Троекуровском кладбище в Москве. Несмотря на профессиональные достижения, славу и музыкальное наследие Владимира Шаинского, его могила далека от представлений о достойных захоронениях. ПО ТЕМЕ Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой Артисты со слезами на глазах прощаются с Шаинским За ржавой оградой находится табличка с ФИО, датами рождения и смерти, а рядом лежит выцветший снимок, на котором трудно разглядеть черты лица усопшего. Православного креста на могиле нет, как и памятника, который мог бы обеспечить захоронению благообразный вид. "Землицы насыпали и все. Лежит словно бомж.", – отзываются о могиле народного артиста РСФСР кладбищенские смотрители. Люди удивлены тем, что близкие забыли о легендарном авторе песен и не позаботились о месте его упокоения. Вдова усопшего, дочь и двое сыновей не стали ухаживать за могилой родственника. Напомним, что Владимир Шаинский скончался на 93 году жизни в калифорнийской больнице. Мужчина долгое время болел раком мочевого пузыря и перенес несколько операций. Композитор прожил долгую и насыщенную жизнь. Благодаря Владимиру Шаинскому, на свет появились несколько сотен песен и мелодий, которые прозвучали в художественных и мультипликационных фильмах нашей страны.

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