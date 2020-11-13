Стала известно новое место прощания с партнером Кудрявцевой

С того самого вечера седьмого ноября СМИ только и говорят, что о трагедии, случившейся с Александром Колтовым. Никому не верится в это, но очень скоро все близкие телеведущего соберутся вместе, чтобы проводить его в последний путь.

По последним данным, церемония пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория 14 ноября. Ранее появились слухи, что прощание со звездой состоится в Хованском крематории, но информация не подтвердилась.

Однако время осталось прежним. Как и сообщалось, все друзья и родственники Александра Колтового соберутся в 14 часов по московскому времени.

Напомним, телеведущий был страстным любителем воздушных суден. Днем седьмого ноября он, в очередной раз, вылетел из "Мячково" и направлялся в Ярославскую область. В воздухе у самолета начал отказывать, а потом загорелся двигатель. Александр подал аварийный сигнал, но было поздно, экипаж сгорел.

По данным специалистов, исследовавших механизмы самолета Александра Колтового после, скорее всего, он изначально был технически неисправен. Почему этого не обнаружили до полета – остается загадкой для всех.



Рядом с телом ведущего нашли женщину. Достаточно долгое время все думали, что это жена Колтового, так как о своей личной жизни он никогда не распространялся. Информация была опровергнута. Оказалось, что это была Наталья Климова, работающая в одном из столичных банков. Какие отношения связывали ее и звезду пока неизвестно. Близкие Климовой рассказали, что она была абсолютно счастлива в браке и воспитывала детей.



