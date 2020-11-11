"Очень противно стало!": вскрылась наглая ложь Тарасова о деньгах

Доктор "Локо" Никита Карлицкий перестал общаться с Дмитрием Тарасовым после скандала все изменилось. Он рассказал, что изначально Тарасов бил себя кулаком в грудь и говорил, что сам оплатит свое лечение.
Напомним, футболист получил травму ноги во время матча "Локомотива". Несмотря на запрет медиков он все равно снова вышел на поле, так как не хотел потерять новый контракт. Погоня за деньгами наказала Дмитрия, и он снова травмировался, причем уже серьезно. Потребовалась операция.
Потом он решил сам лечиться в Италии и заявил, что расходы берет на себя, а от клуба ему ничего не надо. Позже он хорошо подумал и подал в суд на ФК "Локомотив" с требованием компенсировать недешевое лечение.
"Он говорил: "Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо", – рассказал Никита Карлицкий "Чемпионату".
Доктор "Локо" даже подтвердил свои слова перепиской со спортсменом. По его словам, в сообщениях Тарасов говорил, что в то время не рассчитывал на помощь футбольного клуба и сам хотел как можно быстрее решить свою проблему.
Через время Тарасов заявил, что ему ничего не объяснили и бросили на произвол судьбы. Теперь он требует от клуба десять тысяч евро.
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