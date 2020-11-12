"Хотела съесть булочку – передумала": Костенко поделилась секретами похудения

Анастасия Костенко впервые обратилась к многочисленным подписчицам с откровенным заявлением. Выяснилось, что несколько дней подряд блогерша активно худела. Теперь она готова поделиться удачным опытом с российскими девушками.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова только в феврале родила вторую дочку. Уже в конце осени модель смогла похвастаться идеальной фигурой и заметным рельефом. Похоже, что упорные тренировки и сбалансированное питание не прошли даром.

В личном блоге Анастасии Костенко были опубликованы фотографии, на которых отчетливо видно, как изменились формы девушки. Блогерша наглядно продемонстрировала результаты ежедневного труда – до и после похудения.

По словам звездной супруги, она довольна своим телом, его отзывчивостью и собранностью мышц. Тем более, девушка вывела интересную закономерность: если съесть что-то без чувства вины– никакого урона фигуре не будет.

Восторженные поклонницы сразу же засыпали Анастасию лестными комментариями и попросили рассказать о специальном рационе. Ведь модель заявила, что питалась исключительно правильными продуктами и воздерживалась от сладкого.

Однако заявление Костенко полностью противоречит вышеупомянутой схеме. То ли модель лукавит, то ли, действительно, грешит тортиками один раз в неделю. Среди подписчиков Анастасии нашлись и те, кто раскритиковал звезду.

"Вот я хотела съесть булочку, но посмотрела на вас и сразу передумала. Не получается у простых смертных так худеть. Вы же, наверное, одни листья салата уплетали, да семенами чиа это все заедали?", – негативно высказались комментаторы.