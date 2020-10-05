Добровинский поплатился за разглашение адвокатской тайны

В понедельник стало известно, что Совет адвокатской палаты Москвы вынес Александру Добровинкому предупреждение. Как оказалось, во время защиты потерпевших по делу Михаила Ефремова он допустил грубые ошибки.

Юриста обвинили в нарушении норм профессиональной этики и завели против него два дела. По мнению компетентных органов, Александр Добровинский во время суда вел себя неподобающим образом. Он занимался саморекламой, разглашал сведения, которые являлись адвокатской тайной, и высказывал непозволительные для своего статуса вещи.

Пока что это первый уровень дисциплинарного наказания. Помимо замечания, существует также предупреждение и лишение статуса адвоката. Напомним, что Эльмана Пашаева уже лишили лицензии на год, также против него ведутся различные проверки. Правозащитник Михаила Ефремова уверен, что его хотят подставить.

Стоит отметить, что суд против артиста в народе окрестили цирком. Поведение адвокатов с обеих сторон называли недопустимым, Александра Добровинского и Эльмана Пашаева сравнивали с петухами. Например, юрист, работавший с актером, пытался доказать, что его подзащитный и вовсе не сидел за рулем в момент столкновения с машиной Сергея Захарова.

Для того, чтобы убедить судий в невиновности Михаила Ефремова, адвокат разыскал двух свидетелей, которые якобы видели, как из иномарки артиста выходил другой мужчина. Однако позже выяснилось, что один из "очевидцев" слеп на один глаз, а второй в целом не мог быть в то время рядом с местом ДТП.