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"Не прощу никогда": Жена Джигарханяна накинулась на Цымбалюк-Романовскую

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Супруга артиста решила объявить об отношении к бывшей жене Армена Джигарханяна. Татьяна Власова выплеснула чувства к пианистке.
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Жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова сообщила, что имя Виталины Цымбалюк-Романовской они с мужем при разговоре никогда не называют. Женщина уверена, что экс-возлюбленная ее супруга испортила их семье последние годы жизни.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Татьяна отметила, что Армен размышляет на тему предательства и пытается найти оправдание прошлым отношениям, а сама настроена категорично. "Но я эту женщину не прощу никогда. Всем в любом случае воздается по заслугам", – выразилась Власова.

На вопрос о том, почему на колкие высказывания Цымбалюк-Романовской Татьяна не реагирует, жена Армена Джигарханяна ответила необычно. Пианистку она назвала вредным насекомым, с которым ей неинтересно воевать.

Власова рассказала, что после воссоединения с мужем он стал более внимательным к ней. Актер проявляет сентиментальность и каждый день говорит Татьяне приятные слова. Женщина пока гадает, почему так произошло. Она считает, что Армен либо признает свою вину, либо ставит себя на ее место.

Напомним, что 3 октября артисту исполнилось 85 лет. Спутница жизни Джигарханяна сообщила, что его физическое состояние оставляет желать лучшего. Татьяна Власова заявила, что Армену Джигарханяну тяжело ходить и он стремится передвигаться в коляске.

Автор: 4 октября 2020, 10:48 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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