"Теперь моя очередь быть с тобой": юный кавалер пытается отбить Жасмин у законного мужа

Младший сын артистки взрослеет не по дням, а по часам. И вот уже задает вопросы про межполовые отношения. "Мирон сейчас переживает тот возраст, когда девочки хотят выйти замуж за пап, а мальчики – жениться на мамах, – сообщила Жасмин. – Сегодня утром капризничал, что не хочет делать свои уроки, спрашивал, зачем это нужно, ну а я объясняла все эти воспитательные моменты, что когда-то он вырастет, у него будет семья, жена, нужно будет работать, а для этого нужно сначала учиться".
"Мирон удивился, что у него будет жена, ведь жениться он, оказывается, планировал на мне, – шокировала певица. – На вопрос, как решить такую "небольшую" проблему как мое замужество за нашим папой, малыш спокойно ответил фразой, с которой отбирает у Маргаритки игрушки: "Ничего, теперь моя очередь!"
Интересно, что в стремлении жениться на Жасмин ее младший сын не одинок. "У Мишки (старший сын певицы – Прим. ред.) тоже были такие мысли в детстве, а Маргошка в возрасте Мирона пыталась сместить меня", – призналась Жасмин. Своим многочисленным подписчикам в "Инстаграм" она задала вопрос: "У кого есть детки, ваши так же пытаются "отбить" у вас законных супругов?"
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