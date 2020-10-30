Жена звезды шоу "Дом-2" обнародовала откровенные кадры с необычных родов

Супруга экс-участника телестройки Андрея Чуева опубликовала фото, сделанные в родильном зале клиники. На днях звезда шоу "Дом-2" стала мамой.

Девушка поделилась подробностями появления ее малыша на свет. Виктория Чуева отказалась от анестезии. Процесс, по словам новоиспеченной родительницы, длился восемь часов. Был небольшой разрыв, который зашили под местным обезболиванием.

Чуева опубликовала интимные кадры, которые были сделаны прямо в процессе появления крохи на свет. Снимки, надо сказать, достаточно откровенные.



Как оказалось, у жены Андрея Чуева были "лотосовые роды" – методика, разработанная в Индонезии. Она исключает перерезание пуповины сразу после появления младенца. Ребенок соединен с плацентой еще некоторое время или пока пуповина сама не отсохнет. Якобы так все питательные вещества из последа перейдут к новорожденному. Эту методику не раз критиковали. Есть мнение, что она повышает вероятность развития сепсиса, что может привести к смерти крохи.

К счастью отпрыск звезды шоу "Дом-2" абсолютно здоров. Малыша и его маму не стали долго держать в клинике. Из роддома Викторию и ее новорожденного сына встречали муж и мама.

Андрей и Виктория Чуевы несколько месяцев готовились к появлению ребенка в доме. Звезды шоу "Дом-2" купили коляску, мебель в детскую, одежду для чада.

Отметим, что Виктория долгое время не могла забеременеть. Девушка и ее муж ходили по врачам. Медики нашли проблему у Чуева. Влюбленные начали активное лечение. Также пара посещала святые места. Старания влюбленных принесли результаты.