"Как баба ведешь себя": Тарасова крепко приложили за странные выходки

Поводом для спора стали судебные разбирательства спортсмена с бывшей супругой Оксаной. Они длятся уже длительное время. Казалось, что недавно вопрос окончательно закрылся. Но теперь выяснилось, что в деле не все так однозначно.
Дмитрий Тарасов написал в своем инстаграм-аккаунте, что если у адвоката Сергея Жорина, защищающего его бывшую жену, есть какие-то личные вопросы, то он мог бы ему позвонить и поговорить "по-мужски, а не устраивать бабские вбросы в низкосортные СМИ, писать фантастические монологи у себя на странице и играть в прятки в прессе". Правозащитник пришел в негодование от такого хамства и ответил обидчику.
Адвокат прокомментировал публикацию оппонента в "Сторис". "У тебя тоже есть мой телефон, если хочешь можешь позвонить и лично сказать. А как баба ведешь себя ты", – влепил словесную пощечину обидчику Жорин. Выходки Дмитрия Тарасова он считает странными.
Так, по мнению Сергея Жорина, футболист написал пост в "Инстаграм" не самостоятельно, а попросил сделать это своего адвоката Екатерину Гордон. Кроме того, у спортсмена "все плохие": бывшая жена, экс-адвокаты и т.д.
Бросит ли Дмитрий Тарасов юристу очередную "ответку", неизвестно. Возможно, конфликт затянется надолго. Напомним 33-летний футболист уверен, что победил в судебных тяжбах с бывшей женой Оксаной. Тарасов не хочет выплачивать на содержание дочери Анастасии больше 50 тысяч в месяц, хотя, говорят, он получает многомиллионные гонорары.
Популярные темы форума
Швондер и Людка
Вопрос к гражданам Белоруссии
изменой за измену
Возьмут ли в жены девушку бу?
русские мужчины не самые красивые
Предупреждали !
принудительная стерилизация
Моя жизнь кончена...
как понять, что изнасиловали?
Гармошка