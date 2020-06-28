Костенко вырывает деньги у бывшей жены Тарасова

Несколько дней назад стали известны итоги разбирательства в суде Дмитрия Тарасова со своей бывшей женой. Спор касался суммы алиментов, которую футболист должен был выплачивать еще одной семье. По словам Анастасии Костенко – новой жены Дмитрия, теперь такое решение суда ущемляет права ее детей.

Спортсмен обратился в суд, чтобы уменьшить сумму алиментов, выплачиваемых ребенку от первого брака. С того момента, как Дмитрий Тарасов развелся в первый раз, он ежемесячно перечислял 400 тысяч рублей на обеспечение 11-летней дочери Ангелины-Анны. После ухода из "Локомотива" гонорары футболиста значительно поубавились, и теперь он не имеет возможности отправлять подобные деньги бывшей жене.

Стоит отметить, что у Анастасией Костенко и Дмитрия недавно родилась вторая дочь, требующая должного внимания и заботы. По словам футболиста, ему не на что содержать свою семью, поэтому он и просит сократить сумму алиментов до 15 тысяч 225 рублей. Суд уже состоялся, но юристы, представляющие интересы различных сторон, отозвались об итогах заседания совершенно по-разному.

Адвокат экс-жены футболиста Сергей Жорин заявил, что его клиентка осталась довольна решением суда. По его словам, теперь Тарасов обязан будет выплачивать ей 1/4 всех своих доходов плюс 100 тысяч сверху ежемесячно. В то время, как представители Тарасова опровергли информацию, предоставленную Жориным. Адвокаты футболиста только дополнили, что спортсмену удалось уменьшить общую сумму алиментов на 22 миллиона.

Теперь в скандал между Дмитрием Тарасовым и его экс-супругой вмешалась новая официальная жена футболиста. Анастасия Костенко посчитала, что конфликт интересов задел и ее семью.

"Мне все равно, когда я слышу извне какие-то небылицы насчет себя, но я никогда не буду молчать, когда я чувствую несправедливость к моим детям и вижу ущемление их прав", —заявила модель в своем Инстаграме.

Девушка обвинила Сергея Жорина в распространении ложной информации и пригрозила звездному адвокату, что в скором времени предоставит ему жалобу за клевету на судебном заседании. Анастасия Костенко добавила, что не понимает, как Дмитрия может критиковать адвокат, который "сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально".