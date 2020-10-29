До конца пытался вернуть: вскрылась подноготная развода Асмус и Харламова

Сегодня, 29 октября, официально развелись Кристина Асмус и Гарик Харламов. Подробности процесса сообщила помощница актрисы.

До недавнего времени Кристина Асмус и Гарик Харламов считались одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У пары подрастает дочь Анастасия. Слухи о том, что в семье артистов появились проблемы, стали ходить еще несколько месяцев назад. Причем вначале супруги никак не реагировали на них. Но спустя время Асмус и Харламов объявили о том, что приняли решение расстаться.

Но лишь сейчас Кристина и Гарик оформили развод. При этом стало известно, что им было дано аж четыре месяца на то, чтобы передумать. Но этого так и не произошло. Сегодня, 29 октября, артисты официально стали свободными людьми.

Адвокат Кристины Асмус Марина Дубровская подчеркнула, что инициатором развода стала именно актриса. "Игорь (настоящее имя Гарика Харламова. – Прим.ред.) на протяжении долгих месяцев с этим решением был не согласен и еще в августе этого года (когда мы уже активно находились в суде) пытался наладить отношения с супругой. Но Кристина приняла решение остаться друзьями ради дочери ", – рассказала помощница актрисы.



Адвокат рассказал, как сейчас живет артистка после расставания с Гариком Харламовым. "Кристина все время проводит с дочкой, также у нее крайне напряженный рабочий график. Плюс сложно перенесла болезнь (коронавирус. – Прим ред.). Когда у нее появится немного времени, она планирует дать комментарий на эту тему, чтобы больше не было попыток искажения информации", – отметил юрист.

Впрочем, еще рано ставить точку в бракоразводном процессе Асмус и Харламова. Оказалось, еще не все урегулировано. "В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества", – выразила надежду Дубровская.