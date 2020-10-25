Кристина Асмус заявила о смене фамилии

В прошлом Кристина Асмус кардинально изменила персональные данные в паспорте. Артистка сообщила фанатам о том, как давно носит нынешнюю фамилию.

Звезда фильма "Китобой" ответила на вопросы поклонников в инстаграм-истории. Кристина Асмус сообщила, что в ее крови текут немецкие корни. Родственники актрисы со стороны матери проживают в Германии. Экс-супруга Гарика Харламова утверждает, что взяла фамилию Асмус 15 лет назад.

Изначально артистка была Мясникова. Подлинную фамилию она наследовала от отца. Когда девушка поставила себе цель стать актрисой, она решила, что с настоящей фамилией продвинуться по карьерной лестнице будет непросто. Девушка хотела, чтобы ее признавали яркой и запоминающейся. Чтобы исправить ситуацию, она решила изменить персональные данные.

Кристина Асмус сообщила, что знаменитую фамилию позаимствовала у матери, которая никогда ее не меняла. Девушка отметила, что в "Википедии" ошибочно указано, что ее мать взяла фамилию мужа.

Напомним, что Гарик Харламов обозначил причину расставания с бывшей женой. Мужчина заявил, что чувства между ним и Кристиной Асмус с годами утихли. Комик уверен в том, что с бывшей супругой они находятся по разные стороны баррикад, когда дело касается любви. Сексолог Елена Перелыгина сочла слова юмориста лукавыми. Кристина Асмус пообещала рассказать фанатам, что ее сподвигло на расставание с бывшим мужем.