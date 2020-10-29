Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой

На днях Ольга Бузова и Давид Манукян устроили очередной романтический вечер. Свою идиллию они показали поклонникам, вероятно, чтобы успокоить их. А на следующий день блогер пригласил избранницу на день рождения своей матери Анны. Там телеведущая ближе познакомилась не только с родительницей парня, но и его бабушкой Миленой Васильевной.
Ольга восхитилась моложавым видом родственницы Давида. Она отметила, что Милену Васильевну сложно называть бабушкой. "Такая красивая! Вы потрясающая!", – сказала Бузова. В ответ бабушка Манукяна назвала телеведущую "приятной девочкой".
Знакомство с родственниками возлюбленного – всегда серьезный шаг, который говорит о смелых намерениях избранника и крепкой взаимной любви. Поклонники с нетерпением ждут, когда Давид сделает предложение Ольге, и организует пышную свадьбу.
Напомним, несколько месяцев назад Давид Манукян записал совместный трек "Ролекс" с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым, а также снял клип. Совместную работу блогера и артиста раскритиковали многие представители шоу-бизнеса. Например, продюсер Нателла Крапивина призналась, что "невозможно на это смотреть".
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