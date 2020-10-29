Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой

Слух о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна появился после того, как влюбленные перестали публиковать в "Инстаграм" совместные фото и видео. Оказалось, они на самом деле переживали непростой период, но прекращать свои отношения не были намерены.



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