Известный ведущий на Первом канале объявил об уходе Ольги Бузовой

Ольга Бузова снова в топе новостей. Звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2" изощренно "приложил" популярный ведущий Иван Ургант.

Ольга Бузова давно известна благодаря телепроекту "Дом-2". Однако совершенно новый уровень популярности она получила после того, как рассталась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Вместо того, чтобы рыдать по углам и ругать на чет свет стоит экс-супруга, попутно тряся грязным бельем на различных шоу, Ольга ударилась в работу. Она стала исполнять песни, которые получили бешеное распространение.

Далее последовало участие в аналоге программы "Холостяк", съемки еще нескольких шоу, в результате чего в настоящее время Ольга Бузова является одной из самых известный и хорошо зарабатывающих артистов. Более того, она даже вошла в Книгу рекордов России как самая влиятельная девушка, имеющая наибольшее количество подписчиков в социальной сети "Инстаграм".

Впрочем, так было до недавнего времени. На днях стало известно, что ее побил известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Теперь у него 24,6 миллиона подписчиков, а у звезды "Дома-2" – 22,1 миллиона.

Внимание к Хабибу Нурмагомедову резко возросло после его победы над американским спортсменом Джастином Гэтжи. Боец защитил чемпионский пояс UFC в третий раз (легкий вес). Сразу после боя Хабиб объявил об окончании своей карьеры в большом спорте.

В свое вечернем шоу Иван Ургант, объявляя о победе россиянина, немедленно отпустил шутку в адрес Ольги Бузовой. Чтобы она снова оказалась на первом месте, популярный ведущий предложил ей тоже уйти. "Получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: "Оля, мы не хотим быть на втором месте!" – в свойственной себе манере подколол звезду "Дома-2" шоумен.