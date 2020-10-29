"Не зли меня!": любовница публично обратилась к Тарзану и заявила о компромате

Анастасия Шульженко записала видеообращение к Сергею Глушко, более известному как стриптизер Тарзан. Актриса и модель дала понять, что если муж Наташи Королевой не перестанет ее травить, то она раскроет правду, касающуюся их отношений.

Больше месяца длится эпопея с потрясанием грязного белья Наташи Королевой и Сергея Глушко. Все началось с того, что певица обратилась в полицию с жалобой об ограблении. Якобы из ее дома были похищены драгоценности и крупная сумма денег. Вскоре Тарзан признался, что в ее отсутствие к нему приходили две дамы. Одной из них оказалась некая модель и актриса Анастасия Шульженко.

Разгорелся скандал. Общественность предположила, что стриптизер изменил жене. Кульминацией шумихи стало публичное признание Глушко в том, что он действительно неверен Королевой. При этом он заявил, что его якобы опоили. Далее последовала череда интервью и шоу, в которых отметились и певица и стриптизер и даже его любовница.

В итоге, Тарзан высказал уверенность, что Шульженко попросту пользуется тем, что стала популярна за его счет. При этом он подчеркивает, что у них с Анастасией была лишь кратковременная связь, хотя сама женщина утверждает, будто их роман длился полтора года.

В итоге, Шульженко записала видеообращение к Тарзану. "Остановись! Хватит все превращать в фарс и абсурд!" – призвала стриптизера актриса. Далее она выразила желание, чтобы Сергей Глушко перестал лить на нее грязь. Также Анастасия дала понять, что у нее есть некий компромат на стриптизера.

"Может быть, я чего-то не понимаю в этой жизни, но мне всегда казалось, что если кто-то хочет что-то забыть, то просто берет и делает это. Но нет, сам провоцирует. Знаешь, Сережа, не зли меня! Или ты правда хочешь, чтобы я рассказала, на чем строились наши отношения? Пока я далека от той мысли, что это необходимо информационному пространству", – сказала актриса. Отметим, что пока Сергей Глушко никак не отреагировал на угрозу любовницы.