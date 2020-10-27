Вскрылись данные о новых изменах Тарзана Королевой

42-летняя артистка появилась в студии программы "На самом деле" Первого канала. Но, в отличие от своей коллеги Анастасии Шульженко, которая ранее рассказала о сексе с мужем Наташи Королевой, не намерена заявлять на него права.
Чернова заявила, что не собирается никому ничего доказывать и пиариться на этой истории. Она отметила, что пришла на ток-шоу, чтобы любовница Сергея Глушко – Шульженко – перестала разрушать звездную семью.
Женщина поведала, что встретилась со стриптизером за кулисами спектакля "Казанова", в котором он исполнял главную роль. Актриса решила предложить знаменитости уроки по технике речи. Однако со временем деловые отношения переросли в любовные.
Примечательно, что в диалоге, кроме пошлых шуток, эксперты шоу ничего не усмотрели. А Шульженко и вовсе возмутилась появлением Черновой. "Я сюда пришла, чтобы обелить себя, убрать это дебильное заявление в свой адрес. А вы сказали, что трахались с ним. Ну да, с ним трахалось полстраны!" – заявила 28-летняя Анастасия.
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