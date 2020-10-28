"Вам за это заплатят": изменщик Тарзан записал непристойное обращение к россиянкам

Скандал с изменой стриптизера певице Наташе Королевой не утихает. На шоу федеральных телеканалов приходят дамы, заявляющие об интиме с Сергеем Глушко.
При этом история с изменами Тарзана певице обрастает все новыми подробностями. 50-летний муж звезды устал от откровений своих пассий и обсуждения своей личной жизни. Он записал и выложил в "Инстаграм" ироничный ролик, в котором предложил россиянкам без стеснения нажиться на хайпе.
Он рекомендовал девушкам поправить свое финансовое положение, придя на программу "На самом деле" Первого канала." Придете туда, скажете, что вы моя любовница – вам за это заплатят", – заявил Сергей Глушко.
Напомним, ранее в ток-шоу "На самом деле" пришла актриса Ксения Чернова, которая заявила, что встречалась со звездой на протяжении полутора лет. Сергей Глушко поднял на смех признания бывшей "любовницы".
Об интимных отношениях с Сергеем Глушко вспоминала и модель Анна Мосс. Но началось все с актрисы Анастасии Шульженко, рассказавшей о сексе с мужем Наташи Королевой. Женщина говорила, что любит стриптизера и пыталась увести его из семьи.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Шо за форум
Швондер и Людка
почему женщины не стареют красиво
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
русские мужчины не самые красивые
А у вас жены дома убираются?
изменой за измену
Как называется женщина "бабник"?