Новогодний подарок россиянам: Кравец рассказала о дуэте с Пугачевой

Алла Пугачева редко выпускает дуэты, но каждый становится событием. Вспоминаются ее совместные выступления с Валерием Леонтьевым, Владимиром Кузьминым, Максим Галкиным и Кристиной Орбакайте. Но, кажется, скоро нас ждет один яркий тандем.

"Я с юности мечтала записать дуэт с Аллой Пугачевой, – заявила светская львица и певица Алена Кравец. – Знаю, что Алла Борисовна иногда поет с кем-то – помню ее совместные с Киркоровым, Челобоновым, Басковым шлягеры. Надеюсь, смогу продолжить этот список. Композицию уже нашла, предложение направила, теперь жду ответа Примадонны".

Алена очень надеется, что певица согласится. Примадонна любит талантливую молодежь, всегда подчеркивая, что бездарность сама себе дорогу пробьет.

"Очень надеюсь, что сможем выпустить красивую песню к новому году. Я знаю, что Алла Борисовна любит все самое лучшее, поэтому гарантирую самую передовую технику в студии и самых креативных аранжировщиков и звукорежиссеров!" – пообещала Кравец.

Сама она только представила самый романтичный хит этой осени "Между нами" и теперь собирается снимать клип на эту песню. "Хочу пригласить кого-то очень харизматичного для воплощения истории на экране – Константина Крюкова, Данилу Козловского, Максима Матвеева или Владимира Яглыча. Я знаю, что съемочный день каждого из них стоит дорого, но уверена, что красивая работа, о которой я мечтаю, стоит таких затрат!" – пояснила Алена.

Напомним, помимо творческих планов, у нее есть и благотворительные устремления. Например, Кравец предложила Светлане Светличной пожить у нее дома. Мол, именитую актрису родные травят ртутью и сживают со свету, а в особняке на Рублевке звезде "Бриллиантовой руки" будет комфортно. До этого сердобольная Алена рассказывала о помощи Армену Джигарханяну, Людмиле Поргиной и дочери Даны Борисовой.