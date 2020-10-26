"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном

О громком романе Ольги Бузовой с блогером ходят самые разные слухи: от того, что это не более, чем пиар-ход до того, что звездная пара, якобы рассталась. Поющая ведущая развеяла домыслы публики, откровенно рассказав о том, что происходит у нее на личном фронте.

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