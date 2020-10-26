"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном

Артистка призналась, что будучи долгое время свободной, решила, что не станет выставлять личную жизнь напоказ. Но она его все же нарушила, встретив Давида Манукяна и по уши влюбившись.
По словам Ольги Бузовой, у нее была такая эйфория, что хотелось "максимально поделиться своим счастьем". Также она отметила, что в ее звездной жизни, наверное, уже и невозможно личное сделать непубличным. Певица уверена, что это не только сложно, но и нечестно по отношению к ее поклонникам, которые искренне за нее переживают и желают счастья.
Тем не менее, многие ситуации из частной жизни она хочет оставить только для себя и для возлюбленного. Что касается ссор, то они в звездной паре случаются. "Хотя я назвала бы их скорее спорами", – поправила себя Ольга Бузова. Она уверена, что это нормально, когда люди с разными характерами, чувствами и позициями в чем-то не сходятся.
Однако постоянные выяснения отношений – это не об их паре. Исполнительница отметила, что не может жить в конфликте, от этого ей становится физически плохо. По словам ведущей "Дома-2", она, как взрослая женщина, научилась сглаживать какие-то углы и идти на уступки.
Ольга Бузова заверила, что у них с Давидом Манукяном до сих пор конфетно-букетный период, в отношениях царит романтика, любовь, понимание, доверие и поддержка. Артистка призналась, что очень трепетно относится к их союзу.
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