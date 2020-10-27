"Крепкий оказался мужик": Киркоров о состоянии инфицированного престарелого отца

Положительный тест на COVID-19 Бедрос Киркоров сдал во время планового обследования. Но Киркоров-младший не понимает, где пожилой отец мог подхватить инфекцию, ведь тот редко покидал дом – он лишь возил внуков в школу. При этом у Киркорова-старшего всегда был хороший иммунитет. Он всегда поддерживал здоровье особой диетой: выпивал пол-литра воды с чесночным соком, употреблял зелень и хрен.
Ситуацию осложняли хронические болезни. Филипп Киркоров рассказывал, что у отца проблемы с сердечным ритмом, что он в реанимации, что ему сложно говорить, поэтому связь поддерживается через медиков – мол, каждый день приходит подробная сводка от персонала клиники. Король российской эстрады не унывал и надеялся, что скоро отцу станет лучше, и все самое страшное останется позади.
Так и случилось. "Слава богу, кризис миновал, крепкий оказался мужик, – рассказал Филипп на гала-ужине музыкальной премии "Виктории". – Папа быстро идет на поправку, поводов для тревоги нет".
Сам Киркоров тоже переболел коронавирусом, даже не зная об этом. Он рассказал: "Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом. А оказалось, у меня большое количество антител".
Напомним, что 26 октября в России было выявлено более 17 тысяч новых случаев заражений. Самый большой прирост дала Москва – 5224 больных за день.
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