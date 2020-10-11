Бузову заподозрили в романе с известным фигуристом

Вокруг Ольги Бузовой и ее нового партнера на катке не утихают сплетни. Поговаривают, что бессменная ведущая "Дома-2" совмещает приятное с полезным. Артистка не только участвует в шоу, но и общается с выдающимися фигуристами.
Сначала девушке пришлось научиться стоять на льду, а уже потом свободно общаться со своим партнером. По словам самой Ольги, за несколько месяцев они смогли сблизиться с Дмитрием Соловьевым.
Профессиональный фигурист и сам признавался, что несказанно рад такому исходу событий. Ведь Илья Авербух назначил его в качестве надежного спутника для телеведущей. Теперь Бузова называет свой дуэт с олимпийским чемпионом "уникальным".
"Мы с Димой эксклюзивная пара проекта! Я катаюсь с олимпийским чемпионом, чувствую огромную ответственность. Мы сразу нашли общий язык и я уверена в нем на 100%, он уже много раз спасал меня от падений", – призналась певица.
Поклонники Ольги переживают за ее личную жизнь и отношения с блогером. Выяснилось, что Давид Манукян каждый вечер покорно ждет встречи со своей возлюбленной, так как у нее остается очень мало времени на общение с близкими.
Напомним, несколько недель назад пара отметила год со дня знакомства. Возлюбленные улетали в Сочи, чтобы отпраздновать знаменательную дату.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Жена разрешила завести любовницу
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Турция хочет захватить Израиль!
Кегельщина
Новый подарок дедушке Путлеру
бойкот Лионе
Сколько Лион сбились со чету