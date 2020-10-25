Манукян пришел в бешенство из-за обидных приколов в свой адрес

Давид Манукян (DAVA) стал объектом насмешек участников Comedy Club. Гарик Харламов и Павел Воля поиздевались над блогером из-за его чувств к Ольге Бузовой.

Шоумен сегодня нарасхват. Не секрет, что после романа с поющей ведущей Давид Манукян стал очень востребованным. Он желанный гость на светских мероприятиях, а также гастролирующий артист. Блогер признался, что теперь у него стало намного меньше времени на встречи с возлюбленной – Ольгой Бузоой.

Кроме того, в эфире Comedy Club Давид Манукян продемонстрировал татуировку в честь избранницы, которую сделал год назад. Увидев такое проявление любви, публика начала аплодировать начинающему рэперу, одобрив его поступок. А вот Павел Воля и Гарик Харламов высмеяли музыканта.

"У нас сразу вопрос. Оля не ревнует тебя к руке?" – спросил Харламов у Давида Манукяна. "Вы решили меня сразу обосрать?" – обиделся и резко ответил блогер комику. Также супруг Ляйсан Утяшевой поинтересовался, каково быть подкаблучником. Манукян возразил. Он заявил, что любит "свою женщину" по-настоящему. Воля не удержался: "Давай не будем при Харламове. Ему полдома вернуть бы". Сидящие в зале разразились смехом.

Вместе с тем, после пошлых шуток и смешных сравнений, ведущие программы отдали дань уважения таланту рэпера. Так, Воля напомнил, что еще полгода мало кто знал о существовании певца под именем DAVA. "На самом деле ты крут, – резюмировал шоумен.

Как писали "Дни.ру", в программе комики также обсудили, кто моет посуду дома – Давид Манукян или Ольга Бузова. Блогер объяснил, что у них есть домработница. Правда, певица иногда тоже хозяйничает на кухне.

