Бойфренд отчитал Бузову за ночной "зажор"

На этот раз влюбленные решили отправиться в кинотеатр. Ребята были в зале абсолютно одни, и рэпер без смущения снимал на камеру происходящее. Артист навел объектив на сидящую рядом Ольгу Бузову. В этот момент звезда увлеченно поглощала суп.
Давид Манукян поинтересовался у девушки, что же они пришли делать – фильм смотреть или есть. "Кушать!" – выпалила с набитым ртом артистка. Телеведущая отметила, что даже не знает, какую картину смотрит, потому что для нее важнее вкусно поужинать.
Впрочем, это и не удивительно. Ольга Бузова часто жалуется, что не успевает нормально позавтракать и пообедать – все как-то на бегу. Девушка очень ценит размеренные приемы пищи, пускай и не в ресторане, а в кинотеатре.
Напомним, слухи о расставании Ольги Бузовой с Давидом Манукяном появились еще летом. Пара резко перестала появляться вместе в соцсетях, также девушка почему-то удалила все фотографии с избранником. Тогда это связали с тем, что у ребят закончился контракт на взаимный пиар.
Впрочем, осенью влюбленные отметили очередную годовщину – 14 месяцев любви. Пара отправилась в отель с видом на Кремль, где для них устроили роскошный ужин.
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