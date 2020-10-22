"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо

Заявление Тарзана о неверности супруге шокировало общественность. Наташа Королева и Сергей Глушко всегда считались одной из самых счастливых пар в шоу-бизнесе. Они прожили в браке 17 лет.
Блогер и экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев обсудил шумиху с клиническим психологом Юлией Карандиной. Он попросил специалиста прокомментировать поведение супругов на фоне скандала.
По мнению психолога, в семье Королевой и Глушко все тихо и спокойно, разборки происходят только вокруг них. "Я наблюдаю, что они в этот хайп вошли. Они сами все закрутили", – сказала Карандина.
В ответ пара получила негатив. Психолог отметила, что Наташа и Сергей чувствуют себя плохо, это можно понять по их внешнему виду. "За все в жизни надо отвечать. Теперь помощь нужна им", – продолжила она.
Карандина порекомендовала супругам сходить к специалисту, чтобы решить возникшую проблему. Причем лучше сделать это без огласки. Шумихе вокруг измены необходимо положить конец.
Также психолог призвала Наташу Королеву и Сергея Глушко перестать подавать плохой пример россиянам. Она сравнила скандал с цунами. "Оно снесет половину России в моральном плане", – подчеркнула Карандина.
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