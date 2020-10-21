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Бледанс назвала реальные зарплаты в российских театрах

Бледанс назвала реальные зарплаты в российских театрах

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней назад Кристина Асмус заявила, что на зарплату, которую она получает в Театре им. Ермоловой, особо-то не разгуляешься. Эвелина Бледанс прокомментировала ситуацию с зарплатами в заведениях культуры.
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По словам звезды, она никогда не работала в государственных театрах. Однако у артистки многие знакомые служат в подобных заведениях и не могут похвастаться огромными зарплатами. Как отметила актриса, звездам еще делают надбавку, но в целом ставка не превышает прожиточный минимум.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Как отметила Эвелина Бледанс, она работает в антрепризе, и там гонорар оговаривается с продюсером. Ранее Стас Садальский рассказал, что также не принимает участие в спектаклях обычных театров. Он занят в антрепризах, но его зарплата за каждое выступление зависит от зрителя.

Напомним, Кристина Асмус пожаловалась, что в месяц в Театре им. Ермоловой она получает 22 тысячи рублей. Многие поклонники удивились, что знаменитость так мало зарабатывает.

Впрочем, Стас Садальский заявил, что зрители идут только на звезд. Причем, чтобы спектакль был успешным, нужно как минимум два известных имени на афише. Также он назвал артистов "обезьянками". Актер отметил, что в России есть множество прекрасных исполнителей, но никто не ходит на их спектакли, потому что они не снимаются в крупнобюджетном кино.

Автор: 21 октября 2020, 15:35 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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