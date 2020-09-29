Бледанс намерена победить смертельный вирус с помощью поцелуев

Эвелина Бледанс крайне недовольна появлением новых карантинных мер, связанных с бушующей пандемией коронавируса. Звезда уверена, что органы власти преувеличивают и просто-напросто запугивают народ.

Накануне действующий мэр Москвы публично высказался о введении ограничительных мер на территории столицы.

По словам Сергея Собянина, люди в возрасте от 65 лет должны оставаться дома. Гражданам, находящимся в группе риска, не стоит выходить на улицу без необходимости.

Более того, политический деятель добавил, что сотрудники крупных компаний должны быть переведены на удаленную работу. Эвелина Бледанс согласилась со всеми рекомендациями московской мэрии и попросила окружающих быть внимательнее друг к другу.

Телеведущая уверена, что "поберечь живых людей все-таки стоит". Перевод на дистанционную работу позволит сотрудникам оставаться дома и не контактировать с большим потоком людей.

Несмотря на положительный отзыв, телезвезда нашла и определенные минусы в новых карантинных мерах, введенных Сергеем Семеновичем. Бледанс все же надеется, что Россия сможет избежать второй волны.

Артистка боится, что, помимо удаленной работы, в ход пойдут и всеми любимые пропуска, ограничивающие передвижение жителей столицы. Эвелина напомнила, как несколько месяцев подряд москвичи страдали из-за прогулок в определенные часы под присмотром органов.

"Каждый должен думать о себе: получать положительные эмоции, целоваться побольше – это говорят, кстати, помогает избежать разных вирусов. И, нет, никаких закрываний! Пусть лучше открывают что-нибудь", – публично заявила Бледанс.