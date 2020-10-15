"Лавирую, чтобы в вас не наступить": Тарзан дерзко ответил на критику

Месяц назад Тарзан публично признался в измене Наташе Королевой. С тех пор общественность неустанно обсуждает эту новость. Поклонники пытаются поддерживать певицу. Стриптизера же рьяно осуждают за поступок. Мужу певицы даже пришлось отключить комментарии под своими публикациями.
Начитавшись нелестных мнений о себе, Тарзан сочинил песню "про безгрешных людей, сующих красивые носы", снял на видео свое исполнение и выложил в "Инстаграм". Супруг артистки спел про то, как подписчики шлют "позитивные" послания: "Лишь я убогий, старый и тупой и развестись, мол, надо бы со мной".
Далее Тарзан продолжил: "Всегда подскажут, как мне поступить. Лавирую, чтобы в вас не наступить". С неискренней улыбкой стриптизер пытался донести пользователям Сети, что ему неинтересно мнение посторонних людей. Также артист дал понять: он очень любит свою супругу. "Я красивее не найду", – протяжно спел он.
Напомним, недавно выяснилось, что любовница Тарзана Анастасия Шульженко изначально должна была стать суррогатной матерью. Актриса планировала родить ребенка Сергею и Наташе, но события стали развиваться по-другому.
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