"Лишнего она не возьмет!": сын ответил возмущенным пенсией Поргиной в 150 тысяч

Художник Никас Сафронов предложил назначить актрисе Людмиле Поргиной пенсию в 150 тысяч рублей. И тут же пресса все переиначила – мол, это вдова Николая Караченцова требует себе такие безумные деньги. А люди стали ее осуждать и поливать грязью. Андрей Караченцов, сын знаменитой актерской четы, огорчен байками о семье, которые время от времени муссируются в прессе.

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