"Лишнего она не возьмет!": сын ответил возмущенным пенсией Поргиной в 150 тысяч

"Маме и в голову не пришло бы требовать для себя пенсии в 150 тысяч, – уверяет Андрей Караченцов. – К тому же она всегда жила скромно, по средствам, ни шиковала. Сегодня она получает около 50 тысяч рублей пенсии, 30 из которых – доплата от столичной мэрии за звание "Заслуженная артистка", которое мама получила более 20 лет назад".
"Ей этих денег вполне хватает, к тому же я ей всегда помогаю, – продолжает наследник. – Очень прошу всех обеспокоенных не переживать по этому поводу. У мамы всего в достатке, лишнего не возьмет никогда".
"Через полтора месяца маме исполнится 72 года, – говорит Андрей. – И очень не хотелось бы ее огорчать разными сплетнями, которые любят собирать и тиражировать журналисты. Мама принимает все близко к сердцу, переживает, волнуется. А ей день и ночь звонят: "Правда, что вы требуете 150 тысяч?" Какое сердце этот постоянный стресс выдержит? Мама и так уже старается на телефон не отвечать, не читать прессу и не знать, что там о ней опять придумали".
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