Несовершеннолетнюю эскортницу Воле "подарил" известный сводник

Листерман, общаясь с журналистами, заявил, что продает состоятельным мужчинам знакомства с красивыми девушками. Петр, как оказалось, является давним поклонником творчества Воли. Владелец агентства решил порадовать кумира, "подарив" ему прелестницу.
Петр Листерман отметил, что знает о предпочтениях Павла Воли не понаслышке. Сводник и артист знакомы много лет. Воля играл образ Листермана в фильме "Платон". Чтобы вжиться в роль, комик беседовал с хозяином агентства.
"Я ему подкинул хорошую девушку, новую – Дашу Латику", – заметил Петр, а после добавил, что красавица должна была принести Павлу вдохновение. Листерман намекнул, что Латика была не единственным его "презентом" Воле.
Напомним, ранее жительница Москвы Дарья Иванова опубликовала в соцсетях фото Павла Воли. В кадре артист выглядит нетрезвым. Интернет-детективы вычислили, что владелица страницы якобы занимается эскортом. Дескать, в определенных кругах красавицу знают как Дашу Латику.
Разразился большой скандал. Павла Волю заподозрили в изменах супруге Ляйсан Утяшевой.
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