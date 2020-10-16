Королева сделала заявление после предательства Малахова: Бойтесь друзей

Наташа Королева страдает из-за измены Сергея Глушко (Тарзана). Добивает артистку предательство друзей.

После того, как о неверности Тарзана узнала общественность, Наташа Королева скрылась. Она перестала делать публикации в "Инстаграм" и общаться с журналистами. Тогда на скандальные ток-шоу пришла любовница стриптизера Анастасия Шульженко, которая заявляла о беременности.

Певица была шокирована тем, что Первый канал снял выпуск шоу "Пусть говорят", в котором обсуждалась ее личная жизнь. Наташа пыталась связаться с Константином Эрнстом, чтобы высказать свое недовольство, но так и не смогла. Артистка считает, что телеканал нарушил целый ряд законов.

О готовящейся к эфире передаче на Первом канале Королева узнала от Андрея Малахова, работающего на ВГТРК. Певица была благодарна телеведущему, что тот не стал вмешиваться в эту историю. "Спасибо тебе, что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание", – писала артистка в "Инстаграм".

Но не прошло и недели, как Малахов пригласил в студию шоу "Прямой эфир" Шульженко. Девушка рассказала Андрею о встрече с Тарзаном после скандала. По словам человека из окружения Королевой, Наташа пришла в ярость из-за эфира телеведущего.

Накануне артистка публично высказалась о предательстве. Она процитировала Владимира Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор". Также Королева добавила: "Бойтесь друзей. Враги не предают", и отметила геолокацию "ВГТРК".

Пользователи Сети сразу поняли, кого имеет в виду Наташа. "Это вы про Малахова? Я думаю, на него не стоит обижаться. Он шоумен, это его работа. А в нашей жизни нет друзей. К этому уже пора привыкнуть", – прокомментировала поклонница.