Любовница мужа уличила Наташу Королеву в наглом обмане

В недавнем интервью Наташа Королева призналась, что чуть ли не сама подложила под мужа Анастасию Шульженко, женщину, впоследствии ставшей его любовницей. Артистка заявила, что Настя должна была стать суррогатной матерью для их с Сергеем Глушко ребенка. Однако сама Шульженко утверждает, что это не так.

От имени Анастасии Шульженко сделала заявление ее представитель Диана Бичарова. По ее словам, версия о суррогатном материнстве, выдвинутая Наташей Королевой, не выдерживает никакой критики. "Я от имени Насти заявляю, что она никогда не рожала ребенка. Они бы хоть законодательство изучили, прежде, чем делать такие заявления. Это же юридически безграмотно! В нашей стране женщина может стать суррогатной матерью только при наличии собственного собственного здорового ребенка, а Настя нерожавшая", – заявила Бичарова.

Она также раскритиковала и другой момент в рассказе Наташи Королевой. "Зачатие происходит не в спальне, а в специальной клинике – как иначе она могла бы использовать чужую яйцеклетку? Мне интересно, кто все это придумывает? Пиарщик "Провал года"?" – язвительно поинтересовалась помощница Шульженко.

В итоге, по словам Бичаровой, любовница Глушко в ближайшее время намерена подать в суд на стриптизера и певицу. Она хочет отстоять свои честь и достоинство. "Анастасию на всю страну выставили воровкой и проституткой, ее репутация растоптана", – развела руками Бичарова.

Лишь в одном случае Анастасия Шульженко может остановиться – если Королева и Глушко публично принесут ей свои извинения. Отметим, что имя молодой актрисы и модели всплыло в Сети после того, как Наташа Королева написала заявление в полицию. Якобы из ее дома пропали драгоценности и внушительная сумма денег. Сама Анастасия убеждена, что Наташа сделала это из-за женской ревности и от бессильной злобы.

Недавно Шульженко была на допросе по делу о краже. А уже через несколько дней ей предстоит очная ставка с Наташей Королевой и Сергеем Глушко.