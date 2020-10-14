Дочь Ефремова отреклась от своего имени

Пока неясно, сменила ли девушка имя и в паспорте. 14 октября ей исполнилось 20 лет, поэтому, возможно, она решит навсегда отказаться от фамилии, с которой у нее связано столько дурных воспоминаний.
О том, что Анна Мария Ефремова теперь Аэм Тиллмари блогер сообщила своим подписчикам в "Твиттере". Девушка заявила, что будет блокировать всех пользователей Сети, которые обращаются к ней по "деднейм". Это понятие связано с транс-культурой. Подобное обозначение как раз применяется к именам, которые вызывают у персон, выносящих себя за рамки бинарной системы, болезненные воспоминания.
Правда, "Твиттер" преподнес наследнице Михаила Ефремова неприятный сюрприз в день рождения. Соцсеть заблокировала страницу девушки. Причина пока неясна, однако дочь актера уверена, что это произошло из-за ее негативных высказываний в сторону власти, сообщает LIFE.
Напомним, Анна Мария Ефремова неоднозначно отреагировала на смертельную аварию, в которую попал отец. Девушка отметила, что уже не в силах ничем ему помочь, поэтому решила абстрагироваться от ситуации. Однако блогера долго преследовали журналисты, а некоторые пользователи Сети заявили, что в ДТП есть и ее вина – не уберегла родителя от алкоголя.
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