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Шоу-бизнес
Стало известно о смерти Преснякова после расставания с женой

Стало известно о смерти Преснякова после расставания с женой

Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков стал очередным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Он откровенно рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте и расставании с ней.
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Роман Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте начался с того, что дочь Аллы Пугачевой поскользнулась, упала, а он упал следом за ней. Далее последовали несколько лет отношений, к которым пристальное внимание оказывали как фанаты, так и журналисты. Рождение сына Никиты лишь добавило им популярности. Однако спустя время влюбленные, которые жили, как муж и жена, только без росписи, расстались.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Владимир Пресняков, по словам Кристины Орбакайте, был для нее братом, мужем и отцом. Он много для нее сделал. Но сам певец убежден, что действовал чересчур. "Я перегнул палку, потому что я был слишком для нее отцом, слишком другом, слишком... Все было слишком. Если бы я был поспокойнее с ней, поравнодушнее, что ли... Но это невозможно было!"

Кроме того, и Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были очень востребованы, они много выступали, гастролировали, у них было множество поклонников и поклонниц. "Было все. Вот в этом разрыве... он должен был произойти, потому что два лидера не могут уживаться. Но на 100% виноват я. Потому что я не соблюдал Божественные истины, которым мужчина, к сожалению, учится к лет 40-ка. Когда понимают, когда и где можно простить. Когда понимают, что любовь это работа", – объяснил певец.

Он отметил, что нельзя показывать себя настоящего своему партнеру, потому что "ты ужасен". И работать над отношениями, по его мнению, обязаны оба. А у них случилось так, что у каждого жизнь стала развиваться автономно. Они могли встречаться раз в полгода. При этом ничего не зная о том, что с ними происходило в этот период.

Для Владимира Преснякова расставание стало трагедией, потому что он был еще молод и импульсивен. Впрочем, и для Кристины Орбакайте это расставание далось тяжело. Она сильно переживала, ей начали видеться тревожные сны. А с Владимиром Пресняковым в какой-то момент и вовсе случилось страшное: он перенес клиническую смерть. Впрочем, говорить о ней артист отказался. Он лишь добавил, что после этого у него ушли все страхи.

"Я еще раз хочу сказать и подчеркнуть и чтобы вы меня все услышали, что это время, вот когда ты сейчас вспоминаешь, это самое счастливое время. Естественно, там много было боли, но это боль ведет к чему-то: к твоему развитию... Я ей очень благодарен, безумно, благодарен за сына, благодарен за абсолютно все", – признался Владимир Пресняков.

Автор: 12 октября 2020, 14:24 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
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50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

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