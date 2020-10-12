Победительницу "Холостяка" Барбару Пино обвинили в обмане: Оказалась не той

На прошлой неделе победительница шоу "Холостяк" Барбара Пино рассказала журналистам, почему закончились ее отношения с Антоном Криворотовым. Пару считали невероятно красивой, и их расставание стало шоком для многих.

Девушка обвинили бывшего возлюбленного в изменах. По словам кубинки, молодой человек позволял себе не только смотреть на других красоток, но и часто ходил налево. Причем такое поведение он объяснял тем, что секс – это просто секс, это для него ничего не значит.

Однако Антон Криворотов представил альтернативную точку зрения. Стоматолог заявил, что Барбара Пино изначально выдавала себя не за ту. По словам мужчины, победительница "Холостяка" решила "слить" некие подробности личной жизни именно теперь, когда анонсировали новый сезон шоу. Он уверен, что девушка просто захотела распиариться.

Стоматолог отметил, что выполнил перед красоткой все обязательства: как и обещал, довел до финала на глазах у миллионов зрителей. При этом он не стал верить доказательствам, которые говорили о ее сомнительном прошлом. Напомним, перед финалом "Холостяка" в Сети появились фотографии Барбары Пино в откровенных позах и скрины переписок, подтверждающих, что девушка не против продажной любви.

По словам Антона Криворотова, у него нет больше никаких контактов с бывшей возлюбленной. Молодой человек не планирует участвовать в "играх", которые якобы пытается начать знойная красотка.