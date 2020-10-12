Бузова разочарована последним местом на "Ледниковом периоде": Засудили – это факт

Если за первое выступление Бузову и Соловьева судьи похвалили и назвали его одним из самых красивых, то второй номер эксперт не оценили. В частности Татьяне Тарасовой не понравилась продолжительно паузы в середине номера.
Авербух сказал, что в случившемся нужно винить его, поскольку он ставил номер. Тренер считал необходимой минутную паузу, благодаря которой раскрывается сюжет выступления: партнер оставляет возлюбленную в тишине и одиночестве, из-за чего та очень расстраивается, но, как выясняется потом, напрасно.
Бузова не понимает, почему ни один из членов жюри не поставил высокую оценку, передает "Экспресс газета". Она считает, что задумка номера была раскрыта и показала необходимые эмоции. "Неужели мы не заслужили?", – сетовала телеведущая. Но вместе с тем она радуется. По результатам зрительского голосования Бузова и Соловьев стали лучшей парой второго выпуска.
Пользователи Сети тоже не скрывают своего возмущения. Они уверены, что судьи относятся к Ольге предвзято. "Засудили – это факт", "Судить надо объективно, а не выражать свою личную неприязнь", "Илья молодец, заступился", – написали зрители.
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