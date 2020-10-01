"У вас все в порядке?": оставившая странное послание Подольская переполошила народ

Утром в четверг Наталья Подольская на своей странице в "Инстаграм" оставила странное послание, которое поклонники долго не могли интерпретировать. Звезда написала, что сегодня в два часа дня что-то случится.

Певица стоит у стены, скрестив руки на груди. Девушка пристально смотрит в кадр печальными глазами. "Сегодня в 14:00..." – обозначила время артистка. Многозначительная подпись к фотографии вызвала жаркие споры в комментариях.

Преданные фанаты тут же забеспокоились. "Наталья у вас все в порядке? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тусенька ,что случиться? Не томи . Мы волнуемся", "Ну, не томите уже🎉🎉💝поздравлять?", "Наталья! Все ли хорошо? Как понять-в 14-00?", "Ждем с нетерпением новостей наверное что-то очень хорошое нас всех ждет", – написали в комментариях.

Многие решили, что Наталья Подольская именно сегодня станет мамой во второй раз. "Поздравляю! А кто мальчик или девочка?", "Родила?", "С пополнением что ли?" – запереживали поклонники. Правда, более внимательные подписчики тут же подсчитали срок беременности и заявили, что рожать звезде только в ноябре.

Все оказалось гораздо проще. Наталья Подольская в два часа дня по Москве представила миру свой новый клип на песню "Останься со мной". По словам артистки, ролик снимали в феврале этого года в Кесарии. "Мне повезло в жизни иметь такую сильную любовь и я молюсь, чтобы ничто и никто и никогда ее не разрушил", – написала супруга Владимира Преснякова.