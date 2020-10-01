Ефремов перечислил сыну погибшего в ДТП крупную сумму

Теперь Михаил Ефремов ничего не должен родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Старший сын курьера Виталий получил от актера деньги.

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Вместе с тем с актера взыскали 803 тысячи рублей в качестве компенсации. По одному рублю из этой суммы причиталось вдове, брату и сыну Захарова (как и просили). Остальное должен был получить старший наследник погибшего в ДТП.

1 октября стало известно, что Ефремов перечислил необходимую сумму всем потерпевшим. Эту информацию журналистам подтвердили в суде. Любопытно, что до этого адвокат актера Роман Филиппов сообщил о частичном возмещении ущерба родственникам Захарова.

К слову, Виталий во время судебного процесса требовал от Ефремова 6,5 миллиона рублей. Услышав от актера хамство, старший сын Захарова увеличил сумму иска на один миллион.

Ранее "Дни.ру" писали, что на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева напали неизвестные. Они облили юриста помоями возле здания редакции МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Адвокат пообещал наказать злоумышленников. Мол, им не поздоровится настолько, что даже их правнуки никогда не станут совершать подобные поступки.