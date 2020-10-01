Сожительница Захарова потребовала отменить приговор Ефремову: Написала президенту

Ирина Стерхова утверждает, что прожила с Сергеем Захаровым последние 22 года. Она считает, что именно ее суд должен признать потерпевшей по делу Михаила Ефремова. Однако родственники и правоохранительные органы отказываются верить в слова женщины.

Ирина Стерхова не была официально расписана с Сергеем Захаровым, который погиб в результате ДТП с актером. Однако именно она первой приехала в больницу и оплатила похороны.

Суд отказался признавать женщину потерпевшей, а Эльман Пашаев заявил, якобы дама не имеет никакого отношения к погибшему. По словам адвоката, водитель просто снимал у нее койко-место, а теперь она хочет "примазаться" к многомиллионной компенсации от Михаила Ефремова.

Подобные обвинения Ирина Стерхова слышала неоднократно в течение трех месяцев, пока шли судебные разбирательства. После оглашения приговора женщина начала писать жалобы в правоохранительные органы, однако там эти бумажки даже никто не хотел рассматривать. Такой расклад даму не устроил, и она решила идти до конца.

Накануне возлюбленная Сергея Захарова написала письмо в администрацию президента. В своем послании главе государства Ирина Стерхова требует отменить приговор Михаилу Ефремову и пересмотреть дело.

Она надеется, что хотя бы так у нее получится обратить внимание на свою проблему. Причем женщина хочет в первую очередь не денег, а извинений от Эльмана Пашаева и некоторых свидетелей, которые ее унижали все эти месяцы.