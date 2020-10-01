Шишкова перенесла пластическую операцию

Шишкову считают одной из красивых девушек России. За ее инстаграм-аккаунтом следят более шести миллионов человек. Многих интересует, природа ли наградила Алену такими чертами лица и фигурой, или же она что-то корректировала.
Модель неоднократно давала понять, что выступает за естественность. Накануне же она рассказала, что однажды пришлось обратиться к пластическому хирургу, чтобы тот изменил ей нос. Дело было не столько в эстетике, сколько в здоровье. Она перенесла операцию по исправлению носовой перегородки.
Алена отметила, что до хирургического вмешательства нос был красивый, но результат операции ей тоже нравится. При этом она не согласилась бы снова посетить пластического хирурга, если бы можно было вернуть время.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Шишкова не стала брать свою единственную дочь Алиса на отдых в Подмосковье. Подписчики стали интересоваться, почему модель редко проводит время с наследницей. Алена объяснила, что у нее очень мало времени, а дочь занята учебой. В выходные девочка отдыхает вместе с папой и бабушкой.
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