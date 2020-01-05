У молодой супруги Петросяна нашли элитные "хоромы" в центре Москвы

По данным информатора, в собственности Брухуновой оказались апартаменты в районе Хамовники, что расположен в центре Москвы. Их площадь составляет 232 квадратных метра. К жилью прилагается место для парковки автомобиля, а из окон квартиры открывается чудесный вид на озеро.
В составе жилплощади есть несколько спален и ванных комнат. Кроме того, присутствует и специальная комната для ребенка – поэтому слухи о том, 74-летний Евгений Петросян может стать отцом, не совсем безосновательны. Специалисты оценили стоимость жилья в сумму порядка 300 миллионов рублей.
Эксперты согласились, что 30-летняя Татьяна не могла сама обеспечить себе такую квартиру. Они предположили, что жилье могло стать истинной причиной развода Петросяна с Еленой Степаненко. Возможно, узнав о дорогом подарке, Степаненко подала на развод с юмористом.
Напомним, что в последние недели не утихают слухи о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Известно, что в преддверии Нового года пара улетела в Германию. Супруги регулярно публикуют в соцсетях фотографии, сделанные во время путешествия.
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