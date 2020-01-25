Юлия Высоцкая показала сына-подростка после пропажи

Юлия Высоцкая поделилась редким кадром. 16-летний звездный наследник возмужал и стал очень похож на свою маму.



Актриса опубликовала в соцсети фото подросшего сына. Поклонники Юлии Высоцкой сошлись во мнении, что молодой человек взял лучшее от своих родителей. Также некоторые отметили, что Петру достался от отца Андрея Кончаловского проникновенный и глубокий взгляд.

"Красивый и породистый. С возрастом будет только красивее", "Жених растет – огонь", "Как вырос Петр! Очень симпатичный парень! Прослеживаются и мамины, и папины черты", "Мамина копия, но взгляд папин... глубокий", "Возмужал", – прокомментировали снимок пользователи "Инстаграм". Отметим, что фото сына Юлия Высоцкая с супругом публикуют крайне редко.

Напомним, ранее Петр попал в неприятный инцидент, в котором была задействована полиция. 19 января Андрей Кончаловский обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына. Парень не вернулся домой и перестал выходить на связь, и Юлия Высоцкая с мужем забили тревогу. К счастью, звездный наследник был найден.

Оказалось, что юноша "загулял" на вечеринке с друзьями и вернулся домой очень поздно. Чтобы не попадаться под горячую руку родителям, Петр остался ночевать в доме для гостей, расположенном в нескольких метрах от семейного особняка. Он и не думал, к чему приведет его легкомысленное решение. Можно себе представить, какой стресс пережила Юлия Высоцкая из-за случившегося.