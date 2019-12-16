Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери

Юлия Высоцкая пожаловалась на недомогание. Популярную актрису поддерживают поклонники.

Юлия Высоцкая много работает и путешествует. Ее график расписан на месяцы вперед. Она играет в театре, снимается в кино, ведет свое шоу на телевидении и на "Ютуб". Помимо этого, артистка успевает уделить себе внимание: тщательно следит за фигурой, не позволяя себе поблажек. Без конца мотается из России в Италию и обратно.

Вероятно, из-за такой занятости организм актрисы в какой-то момент не выдержал. Юлия призналась, что заболела. Она отметила. что предпочитает лечиться народными средствами. "Много теплой воды с лимоном, имбирем, медом, отвар шиповника, облепиха с медом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной... #мамадорогая еще витамин С, цинк, полоскание горла, промывание носа #всеоченьромантично из настоящих таблеток, только перед спектаклем нурофен, чтобы унять раскол в башке", – перечислила актриса.

Несмотря на недуг, Юлия Высоцкая продолжает работать. Она успешно сыграла в спектакле "Сцены из супружеской жизни" в паре с Александром Домогаровым. Актриса поблагодарила многочисленных поклонников за молитвы и слова поддержки. "Спасибо, за поддержку, добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и доброжелательность!" – обратилась актриса к фанатам в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее ее муж, режиссер Андрей Кончаловский прервал долгое молчание об их дочери Марии, которая несколько лет назад разбилась в автомобильной аварии. Сообщалось даже, что она впала в кому. В беседе с Владимиром Познером супруг Юлии Высоцкой признался, что для него цель в жизни – выздоровление Марии. "Это является сущностью моей жизни и Юлиной. Чтобы она выздоровела, и эта вера неумолима", – признался режиссер.

Помимо дочери Марии у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой есть сын Петр. Он моложе сестры на четыре года. Сейчас юноше 16 лет.