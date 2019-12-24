"Ухажер новый": Барановскую застали с неожиданным спутником

Понежиться в теплой стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в "Инстаграм" необычный снимок.
"На месте, встретили. Все видят, что я не одна на фото", – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото фолловеры стали шутить, что это поклонник у ног Юлии Барановской. "Ухажер новый", – написал один из них.
У всех кадр вызвал умиление. "Вот хитрюга, нашел же себе местечко", "Какая прелесть", "Сурикаты компанейские ребята", "Как мило", "Зверюшка тоже встретила тебя, Юля, как родную", – высказались поклонники телеведущей.
Напомним, ранее Юлия Барановская ответила на вопросы пользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, она хотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детей от футболиста.
Кроме того, Юлия Барановская отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря, поедет в гости к соведущему по шоу "Мужское и женское" на Первом канале Александру Гордону.
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
Кто слушал речь Владимира Путина?
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый