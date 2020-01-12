Певица Пелагея впала в истерику на людях после расставания с мужем

Исполнительница выступила с концертом в одном из московских клубов. Певица Пелагея завела зал своей сильной энергетикой.
Знаменитость исполнила свои трогательные песни. Многие из них, судя по всему, были связаны с ее личной драмой – разводом с супругом-хоккеистом Иваном Телегиным. "Будем наполнять себя всяческими чудесами – будем слушать хорошую музыку и будем, самое главное, прощать! Обязательно нужно прощать. Прощать себя в первую очередь для начала, прощать других. Я прощаю!", – заявила певица Пелагея.
Зрители во время выступления артистки всячески старались ее поддержать. Они активно подпевали ею хитам и громко аплодировали. Растрогавшаяся певица Пелагея не смогла сдержать нахлынувшие эмоции. В итоге она разрыдалась прямо на сцене перед всем залом.
Как писали "Дни.ру", муж певицы Пелагеи прокомментировал информацию о предстоящем разводе с ней. Иван Телегин раскрыл причину разлада с артисткой. "Двум сильным личностям сложно ужиться вместе. В нашем разводе нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий", – написал в своем "Инстаграм" Иван Телегин.
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