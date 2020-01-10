Молодая жена пообещала родить пятерых детей Евгению Петросяну

Возлюбленная артиста в прямом эфире своего "Инстаграм" побеседовала с фолловерами и ответила на их вопросы. Подписчики поздравляли ее с недавним бракосочетанием с Евгением Петросяном.
Татьяне Брухуновой пожелали родить от 74-летнего юмориста пятерых детей. Избранница Евгения Петросяна пообещала, что они будут стараться.
Кроме того, пользователи соцсети попросили жену звезды показать обручальное кольцо. Сначала она ответила, а не показать ли им еще и свое нижнее белье. Однако вскоре в ее аккаунте появилось фото с колечком на безымянном пальце правой руки.
Отметим, что отношения Евгения Петросяна с его помощницей и теперь законной супругой горячо обсуждает вся страна. Как писали "Дни.ру", в выпуске шоу "Пусть говорят" ведущий Дмитрий Борисов в подробностях обсуждал детали личной жизни юмориста.
Поклонники убеждены, что артисту надо "открыть глаза" на мотивы Татьяны Брухуновой. Они напомнили историю Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Это вывело Евгения Петросяна из себя, и он назвал шоу передачей-пасквилем, заявив, что все сказанное там на 99% было ложью.
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