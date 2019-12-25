"Не дай Бог!": Евгений Петросян отмахнулся от возможного ребенка молодой жены

Приятель знаменитого юмориста вновь появился на съемках шоу, решив прокомментировать слухи о том, что молодая супруга Евгения Петросяна беременна. Терехов рассказал, что юморист против такого поворота событий.
"Я спросил у него: "Жень, ты что, действительно вновь хочешь стать отцом?" На что он ответил: "Ты что, не дай Бог! Мне одной хватит уже", – поделился близкий друг юмориста. Отметим, что разговоры о том, что Татьяна Брухунова в скором времени подарит Евгению Петросяну ребенка, появились после мониторинга подписок девушки в соцсетях.
Оказалось, что избранница артиста следит на страницами о детях, их воспитании, а также подписана на микроблог элитного перинатального центра. Однако звездная пара пока воздерживается от комментариев домыслов о беременности Брухуновой.
Примечательно, что слухи об интересном положении возлюбленной Евгения Петросяна обсуждались еще в прошлом году. На шоу "Пусть говорят" было обнародовано видео, на котором юморист гуляет с Брухуновой. В кадре отчетливо виден округлившийся живот спутницы артиста.
Напомним, позже адвокат Евгения Петросяна опроверг появившиеся слухи о беременности помощницы юмориста. В начале декабря народный артист РСФСР и его избранница поженились..
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