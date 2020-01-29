Избитый любовницей Дмитрий Маликов рассказал подробности

Сначала исполнитель не подтвердил информацию. Артист сослался на то, что это было около 30 лет назад, и он ничего не помнит. По его словам, все плохое давным-давно забылось.
Но, судя по всему, к Маликову все же вернулась память. Он признался, что в тот момент они сильно поссорились, но это якобы нормально для живущих вместе молодых людей. Дмитрий также подчеркнул, что деталей потасовки не помнит.
"В сердцах она меня ударила каблуком и, может быть, даже рассекла мне голову. Но это все было на уровне: милые бранятся – только тешатся", – поведал артист.
Напомним, об инциденте сообщила сама Ветлицкая, которая стала гостьей на программе "Привет, Андрей!". Светская львица призналась, что ей изначально было понятно – Диме нужна другая женщина.
"Я же один раз действительно дала ему по башке каблуком. Это правда, что говорят. Такая я была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать", – поделилась воспоминаниями Наталья.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае