"Повезло Потапу": полуголая Каменских лишила россиян дара речи

Знаменитость поделилась примечательным снимком на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем она позирует в соблазнительном бикини, поверх которого повязано легкое парео. Настя выглядит расслабленной.
Геолокацию знаменитость не указала. Тем не менее, как отмечает РИА ФАН, судя по всему, певица находится в баре при каком-то отеле. Подпись к фото в переводе с испанского означает: "Каждое место здесь важно и удивительно".
Поклонники отметили стройную фигуру Каменских. От восхищения у них даже пропал дар речи.
"Очень крутая и красивая 🔥" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), " Фигура красивая у тебя очень 💋", " Так забавно смотреть х фактор :))) а вы уже здесь . Хорошего отдыха , спасибо ,что делитесь с нами", "Повезло Потапу🔥🔥🔥", " Какая красивая женщина!!!", " Анастасия, Вам не говорили, что нельзя быть на свете красивой такой!!!!" – искупали Каменских в благожелательных отзывах поклонники.
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