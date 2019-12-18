Публика обомлела от голого зада Каменских

Певица Настя Каменских обожает дразнить поклонников откровенными фото. На этот раз вокалистка обнажилась полностью.

Каменских часто терпит нападки от поборников морали. Всему виной любовь Анастасии к пикантным нарядам и нарочитой демонстрации сексуальности.

Обыватели надеялись, что после замужества вокалистка немного сбавит обороты. Однако не тут-то было, Настя Каменских еще больше раскрепостилась. В личном "Инстаграм" знаменитости с завидной периодичностью появляются нескромные кадры.

Новый снимок артистки взбудоражил пользователей соцсети. Анастасия предстала перед публикой, как говорится, в чем мать родила. На фото Каменских сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы. Интересно, что зеркало, в котором отразились пышная грудь и плоский живот, звезда предусмотрительно заретушировала.

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос", – написала Настя Каменских.

Горячее фото звезды вызвало массу откликов. Мнения фанатов артистки разделились.

"Жарковато сегодня в Мексике😋🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настя, была о тебе лучшего мнения!", "Голая задница?!", "Не стыдно такую делать", "А фотки с незамыленным отражением нет))?🔥", "Молодец, так держать. Нужно больше обнаженки!!!!", "Что-то как-то слишком откровенно", "Красивая очень у вас фигура, настоящая женщина)", "Печально это все(( Женщина замужем, и позволяет себе выкладывать такие фото на всеобщее обозрение. Очень красиво, но..." – отреагировали оторопевшие поклонники Насти Каменских.