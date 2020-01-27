Анна Хилькевич приперта к стенке из-за смертельного коронавируса

Коронавирус, бушующий в Китае, угрожает и Анне Хилькевич, поскольку она близко к очагу заражения. Это заставляет звезду нервничать. Актриса посвятила болезненной теме публикацию в микроблоге.
"Мне часто задают вопрос: боимся ли мы короновируса тут в Таиланде. Ну, конечно!", – отметила знаменитость в своем "Инстаграм". Артистка заметила, что число туристов из Китая заметно выросло. "И я испытываю коктейль чувств из страха, мучений совести и неловкости, когда вижу, что мой ребенок находится неподалеку от китайцев, и стремительно направляюсь к ним, мягко уводя в противоположную сторону свое чадо неприятно, причем всем", – поделилась Анна Хилькевич.
Артистка
заметила, что число туристов из Китая заметно выросло. "И я испытываю коктейль
чувств из страха, мучений совести и неловкости, когда вижу, что мой ребенок
находится неподалеку от китайцев, и стремительно направляюсь к ним, мягко уводя
в противоположную сторону свое чадо неприятно, причем всем", – поделилась Анна Хилькевич.
Напомним, осенью 2019 года Анна Хилькевич столкнулась с непредвиденными проблемами во время поездки в жаркую страну. Дело в том, что трехлетняя дочь актрисы заболела по дороге в Дубай. Вдвоем с Арианной звезда отправилась в отпуск, оставив дома мужа и годовалую Машу, так что справляться с заболеванием наследницы Хилькевич пришлось своими силами.
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